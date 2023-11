OneDay, fatturato a quota 75 milioni di euro: trainano i viaggi ‘community based’ di WeRoad

“La nostra crescita è stata trainata da un settore, quello del turismo, che dopo due anni di passione dovuti alla pandemia ha avuto un forte rimbalzo”. Paolo De Nadai, presidente di OneDay – gruppo cui fanno capo ScuolaZoo e WeRoad – commenta così, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, i risultati dell’esercizio 2023, che al 30 settembre vedono il fatturato in crescita del 60% a quota 75 milioni di euro.

Buona la domanda per i viaggi “community based” di WeRoad, realtà fondata da De Nadai successivamente da ScuolaZoo, che ha triplicato il fatturato rispetto al 2019, arrivando quest’anno a quota 50 milioni di euro e facendo viaggiare oltre 60mila persone. A contribuire ai numeri, la forte voglia di viaggiare post-pandemica. “Dopo il Covid la voglia di tornare a viaggiare è molta. Il tema della solitudine - ha spiegato al quotidiano - era forte già prima del Covid e, soprattutto i più giovani, dopo due anni chiusi in casa attaccati ai social network, hanno sentito più forte che mai l’esigenza di mettere via lo smartphone e incontrarsi di persona”.