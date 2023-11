Hrs espande la piattaforma Laas per il rimborso Iva sui servizi alberghieri

Hrs, la piattaforma per meeting corporate lodging procure-to-reclaim, ha annunciato l’introduzione di una automazione per il rimborso dell’Iva alberghiera sui viaggi d’affari.

Il servizio, che rappresenta un miglioramento della piattaforma Lodging as a Service (Laas), supera le sfide tradizionali legate al rimborso Iva, grazie a una elaborazione dei dati innovativa. L’automazione consente di affidare questo compito storicamente complesso a nuove tecnologie in grado di recuperare fino al 10% del budget relativo all’alloggio di una tipica multinazionale.



“Le stime relative all’Iva non recuperata a livello globale superano i 30 miliardi di dollari all’anno. Moltissime aziende non recuperano nemmeno un centesimo e in un momento in cui i budget di viaggio sono sottoposti a un esame minuzioso, questa realtà è inaccettabile” spiega Tobias Ragge (nella foto), ceo di HRS.



Il fulcro del servizio di rimborso Iva di HRS è la tecnologia di automazione delle fatture, che vanta il 98% di conformità delle fatture e dati dettagliati di livello 3. L’invio viene effettuato da procedure automatizzate in seguito al completamento della riconciliazione e della convalida delle fatture. L’efficienza di questa automazione consente di eliminare completamente i problemi relativi all’Iva per i responsabili dei viaggi e/o dei servizi finanziari.



Hrs ha inoltre pubblicato un calcolatore del rimborso gratuito sul proprio sito Web, che consente ai responsabili dei settori viaggi e finanza di inserire le proprie metriche per stimare l’eventuale rimborso