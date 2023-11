di Isabella Cattoni

Un nuovo brand per festeggiare i 25 anni di attività in Oman. L’idea di Loredana Arcangeli (nella foto), general manager di Originaltour, intende innanzitutto conferire un’identità propria all’ufficio del t.o. a Muscat.

“Con OriginalOman intendiamo evidenziare l’esperienza su una destinazione che rappresenta il nostro core business e che ci vede impegnati nella creazione di itinerari ad hoc per gruppi e individuali”. Una specializzazione, commenta la manager, difficilmente riscontrabile sul mercato italiano, dove “molti operatori si improvvisano esperti della destinazione senza di fatto conoscerla a fondo”.

Quel che Arcangeli lamenta è comunque l’assenza di una concorrenza sana, creata da operatori preparati, che conoscono il prodotto. “Non ha senso salire sul carro intravedendo facili guadagni senza alcuna preparazione né esperienza sul campo”.



Sul fronte dell’andamento, dopo una fase di stallo seguita allo scoppio della guerra in Israele, le prenotazioni si sono riprese e viaggiano su valori normali, con la bella sorpresa di un Capodanno che è già sold out.

“In Oman – aggiunge la manager – abbiamo previsto nuovi tour, fra i quali quello Luxury, con pernottamento nei resort al top di gamma, e quello ecosostenibile, che propone il soggiorno in case omanite ristrutturate. Due modi diversi di leggere un Paese che ha molto da offrire”.



A livello generale, l’Asia sta performando bene, con Vietnam, Malesia, Cambogia in vetta alle preferenze. Non mancano poi le richieste per prodotti speciali come Raja Ampat, in Indonesia, o per la Micronesia.



Sul 2024, Arcangeli esprime cautela: “Grazie ai rapporti con i nostri corrispondenti locali siamo riusciti a contenere gli aumenti tariffari per quanto riguarda i servizi a terra. Ma il vero problema resta l’incremento del costo dei voli. Si tratta di una criticità che non accenna a risolversi e che si ripresenterà anche nel 2024. Spero di essere smentita dai fatti, ma temo che il ritorno ai prezzi pre Covid sarà per ora solo un miraggio”.



Nel frattempo, Loredana Arcangeli e il suo staff stanno cominciando a pensare alle iniziative per festeggiare nel 2024 il doppio anniversario dei 25 anni in Oman e dei 35 anni di attività di Originaltour. Due eventi che avranno le agenzie di viaggi ancora una volta protagoniste.