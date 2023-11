'Creo ti accompagna': nel mondo insieme ai pm

Creo dà vita a una nuova linea di prodotto, la ‘Creo ti accompagna’ in giro per il mondo. In seguito al successo del primo viaggio accompagnato a Dubai, il t.o. pesarese annuncia le mete dei tour per il 2023/2024. La programmazione si comporrà di viaggi organizzati con partenze dall’Italia per Dubai, New York, Abu Dhabi, Uzbekistan, India, Vietnam e Cambogia, Sudafrica, Brasile, Messico, Giappone e Stati Uniti.

“Creo ti accompagna è il nostro nuovo format di viaggio. Si tratta di gruppi accompagnati dall’Italia dai product manager o booking senior creo - spiega Anya Bracci, responsabile commerciale e marketing (nella foto) -. Il viaggio prevede un numero massimo di partecipanti per consentire alle persone di vivere la destinazione in un’atmosfera accogliente. Le tracce proposte sono studiate proprio per chi, il luogo, non lo ha mai visitato. Dal Sud America agli Stati Uniti, passando per il Medio Oriente fino al Giappone: per ogni destinazione si toccano le tappe e i luoghi irrinunciabili”.



Infine, oltre al vantaggio di essere un prodotto a prezzo finito e a tappe definite, ogni tour potrà essere prenotato inviando direttamente una e-mail all’ufficio booking di Creo, che comunicherà le disponibilità nelle date richieste.