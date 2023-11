Le idee regalo Smartbox tra natura, buon cibo e panorami unici

Quattro proposte per chi è in cerca di soluzioni da mettere sotto l’albero di Natale o da regalare. Smartbox propone una gamma di cofanetti pensati per chi ama la natura, il buon cibo o i panorami mozzafiato.

Si tratta di: 1 notte nella Walden House a Perugia; Sapori esclusivi in ristoranti stellati; Inseguendo l’Aurora boreale in Islanda; e Viaggio a San Francisco per 4 notti in hotel a 4 stelle e tour indimenticabili.

Le soluzioni sono disponibili anche sul sito di Smartbox. È possibile scegliere tra la classica versione in formato fisico o quella in digitale. Con la prima, è possibile richiedere l’opzione ‘Cofanetto regalo’, ricevendolo direttamente a casa, mentre il formato e-box permette di ottenere un voucher digitale entro 30 minuti dall’acquisto, che potrà essere immediatamente utilizzato.