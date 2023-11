Glamour: Alessandro Vaneffi è il nuovo direttore operativo

Alessandro Vaneffi entra in Glamour Tour Operator in qualità di direttore operativo. Con un bagaglio di esperienze nel settore turistico e una carriera come project manager e trainer Amadeus alle spalle, Vaneffi porta una visione innovativa e competenze che arricchiranno il team di Glamour.



"Entrare a far parte di Glamour Tour Operator è un'opportunità emozionante. Sarà un onore mettere a frutto la mia esperienza per contribuire alla crescita e al successo dell’azienda" commenta Vaneffi.

Prima di unirsi a Glamour, Vaneffi ha ricoperto ruoli in diverse aziende del settore turistico. Il suo percorso inizia con esperienze presso Lufthansa City Centre e Lufthansa German Airlines, dove ha ricoperto ruoli chiave come booking agent, ticketing supervisor e ticketing agent.

La sua esperienza include il ruolo di direttore operativo presso T&T Tourandtravel a Firenze e ancora prima, presso Agenda S.R.L., come product supervisor e trainer Iata.



Sempre nell’ambito della formazione, ha assunto il ruolo di product&training manager presso Training Solutions, coordinando un team di trainer per conto di Amadeus. Infine ha lavorato fino all’inizio del 2022 presso Airtraveltraining come project manager e trainer Amadeus.



"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Alessandro Vaneffi come nostro nuovo direttore operativo. La sua esperienza e la sua competenza nel settore turistico sono un valore aggiunto per Glamour. Siamo pronti a crescere insieme e a portare Glamour Tour Operator a nuove vette di successo nel mondo del turismo” ha aggiunto Luca Buonpensiere, titolare del tour operator viareggino.