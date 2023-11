Sekurest: accordo con Floa per il buy now pay later nelle agenzie di viaggio

Sekurest, il progetto lanciato da Carlo Schiavon (a destra nella foto) per la gestione dei pagamenti nella filiera del turismo, annuncia il partner finanziario scelto per le soluzioni buy now pay later per i clienti delle agenzie di viaggi. Si tratta di Floa, società al 100% del gruppo Bnp Paribas, che opera già in Francia nel medesimo settore.

"Floa sarà integrato nella piattaforma come unico metodo di pagamento buy now pay later per consentire alle agenzie di viaggio e operatori del settore del turismo, attivi su Sekurest, di concedere ai propri clienti una dilazione istantanea fino a 4 rate su viaggi e soggiorni a condizioni agevolate e con garanzia da frodi e impagati" si legge in una nota della società .



Schiavon, ceo & founder di Sekurest, commenta: “Le soluzioni di pagamento buy now pay later in ambito travel sono diventate sempre più richieste negli ultimi anni, soprattutto dai consumatori italiani per far fronte all’inflazione. Per questo motivo abbiamo scelto di affidarci a Floa che mette a disposizione la sua user experience innovativa per il canale fisico delle agenzie e per l’online, con garanzia da frodi e impagati”.



Andrea Boschi (a sinistra nella foto), country manager di Floa per l’Italia, sottolinea inoltre come da uno studio condotto con Kantar nel 2022 i viaggi risultino "la terza categoria di prodotti maggiormente acquistati con le soluzioni buy now pay later (circa il 35% degli utenti bnpl le ha utilizzate per acquistare viaggi). Quella del travel è, inoltre, la terza categoria più richiesta per i pagamenti dilazionati dopo Hi-Tech e prodotti per la casa”.