È aperta la finestra per l’invio delle autocertificazioni degli aiuti Covid eccedenti. Le aziende che hanno usufruito di sostegni superiori ai massimali previsti dalla sezione 3.1 di del ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19’ possono quindi già inoltrare le comunicazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma informatica dedicata raggiungibile a questi link.

Per accedere al portale è necessario usare Spid o Cie.



I termini

La scadenza ultima per l’invio delle autodichiarazioni è fissata per le ore 12 del 31 dicembre 2023.



Il provvedimento del Ministero del Turismo contenente le procedure e le modalità applicative per la presentazione delle comunicazioni è consultabile qui.