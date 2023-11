“È una delle destinazioni più aperte, in cui si possono fare tour, soggiorni, weekend vari”. Così Sergio Testi, direttore generale del gruppo Gattinoni commenta la scelta di Marrakech per l'incontro con le agenzie di proprietà.

Un evento che, come racconta la nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, arriva a pochi mesi dal terremoto che ha colpito il Marocco. “Volevamo portare i nostri 200 dipendenti qui a Marrakech - spiega Testi - per constatare di persona che il sisma non ha lasciato grandi tracce, dal momento che ha colpito soprattutto l'area verso le montagne. Oggi il Marocco ha risultati molto interessanti e noi vogliamo essere fra gli interpreti di questa ripresa del Marocco”.