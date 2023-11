Taxi volanti e business class light, ma anche una sempre maggiore presenza dell’intelligenza artificiale per pianificare i viaggi e una svolta verso la vendita degli influencer di viaggio.

Sono queste alcune delle previsioni per il futuro di Amadeus, che anche quest’anno ha lanciato i suoi Travel Trends, basati sulla mole di dati gestiti dall’azienda.



“Stiamo iniziando a vedere una serie di nuove idee dare i suoi frutti nel nostro settore – dice Daniel Batchelor, vice president global corporate marketing & communications di Amadeus -. L’Intelligenza Artificiale Generativa (GAI) continuerà a esercitare un’influenza crescente in tutto il settore nel corso del 2024, mentre i taxi elettrici sono finalmente pronti per il decollo. Fare ciò che amiamo, che sia viaggiare per vedere i nostri spettacoli musicali preferiti o utilizzare nuovi strumenti per seguire le orme degli influencer digitali, aumenterà anche le prenotazioni il prossimo anno, mentre le compagnie aeree continuano a rimodellare la loro offerta per rispondere ai cambiamenti dei gusti”.



I taxi volanti

Sarà di fatto la grande novità dei viaggi nel 2024. Il produttore di aerei tedesco Volocopter sta pianificando di fornire una flotta di VoloCity eVTOL elettrici per le Olimpiadi di Parigi nel 2024, e molte altre aziende stanno lavorando per immettere sul mercato a breve aerei per fornire opzioni di viaggio a basse emissioni, sia all’interno delle aree urbane, verso gli aeroporti satellite, attraverso i Paese e tra le isole.



Muoversi con la musica

Dopo la pandemia, si è registrato quest’anno un boom di concerti e festival, che ha fatto leva sul desiderio di connessione. Si prevede che la tendenza accelererà guardando al 2024. Un esempio su tutti è quello legato alle date dei concerti di Taylor Swift: dopo l’annuncio delle date del tour in Asia Pacifico per il prossimo anno, le ricerche di voli e sistemazioni per le località dove si svolgeranno il concerti sono schizzate verso l’alto in una sola settimana, con incrementi che vanno dal 18 al 446% a seconda delle destinazioni.



Gli influencer

Evoluzione nel mondo degli influencer, che dal semplice ruolo di ispiratori di viaggio stanno sempre più trasformandosi in facilitatori delle prenotazioni attraverso i loro canali, con l’organizzazione di viaggi di gruppo attraverso siti come Thatch, Luxury Travel Hackers e TrovaTrip.



Business class fra ‘lite’ e ‘heavy’

Due tendenze contrapposte caratterizzano i voli in business. Da un lato vettori come Emirates, Qatar Airways o Air France e KLM hanno lanciato una serie di biglietti in business con alcune limitazioni, consentendo ai passeggeri di volare nella parte anteriore dell’aereo, ma senza ad esempio l’accesso alla lounge o solo per un numero limitato di posti.



Al lato opposto Japan Airlines, Air India e Cathay Pacific che invece arricchiscono l’esperienza business class, aggiungendo porte scorrevoli per la privacy, apparecchi di ricarica wireless, ampi schermi 4K e opzioni avanzate di streaming audio Bluetooth.



Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale generativa (GAI) sta facilitando l’esperienza di pianificazione dei viaggi online per i consumatori, poiché la ricerca e i consigli diventano iper personalizzati e più intuitivi: i viaggiatori possono semplicemente fornire un brief a un chatbot nello stesso modo in cui farebbero con un consulente umano.



Ad esempio, il nuovo plug-in ChatGPT di Expedia agisce come un assistente di viaggio virtuale, ascoltando le esigenze dei clienti e fornendo consigli istantanei su hotel e itinerari, con collegamenti per prenotare. La prossima generazione di servizio clienti basato su GAI verrà fornita con maggiore pazienza ed empatia.