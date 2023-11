Il 3T Boutique Hotel di Ivrea entra nei Boscolo Gift

Il 3T Boutique Hotel di Ivrea entra nella collezione dei Boscolo Gift. Il 4 stelle è stato inserito in due cofanetti, Perle d’Italia ed Eco Retreats.



La formula soggiorno selezionata nel primo cofanetto, che contiene le proposte alberghiere nei luoghi iconici del nostro Paese, è quella del pernottamento per due notti in camera doppia con prima colazione inclusa. Mentre per la tematica green e sostenibile, che contraddistingue il 3T Boutique Hotel, oltre ad una notte in camera doppia con colazione inclusa è prevista un’esperienza in e-bike, caschetti e mappa del percorso inclusi. In alternativa, si può optare per una degustazione di quattro calici di vino piemontese in enoteca.



“Il 3T Boutique Hotel è una realtà nuova, abbiamo aperto lo scorso maggio, vogliamo farla conoscere non solo a livello locale, ma anche nazionale. Per questo è fondamentale attivare delle sinergie con importanti attori del settore che condividano con noi lo stesso modello di business: operare ad alto livello con focus sulla ricchezza del patrimonio culturale ed enogastronomico italiano e su uno stile di vita che segue un turismo responsabile, green e sostenibile” spiega Riccardo Laurenti, proprietario del 3T Boutique Hotel.



ll 3T Boutique Hotel è stato progettato con un profondo rispetto per la natura: i materiali utilizzati per la costruzione sono riciclabili al 100%. La struttura è antisismica e, ad esclusione del piano dedicato alle autorimesse, è realizzata completamente in legno, tramite l’utilizzo di pannelli in Xlam. L’impianto a pannelli solari e fotovoltaici, allineato alla rotazione solare, è in grado di coprire circa il 30% del fabbisogno di energia termica ed elettrica. All’interno è stata creata una parete di verde stabilizzato, un vero e proprio giardino verticale che aiuta a regolare la temperatura e l’umidità dell’ambiente e a purificare l’aria in modo naturale, senza emissioni di Co2. Il sistema di areazione non è condizionato, bensì climatizzato.