Celestyal, Discovery entra in flotta. Sostituirà Olympia

Seconda nave per Celestyal, che potenzia la flotta con l’arrivo di

Celestyal Discovery, nave che segue l’entrata di Celestyal Journey nel gruppo. Celestyal Discovery, come riporta Travelmole, si unirà alla nave gemella ad Atene, dove sarà sottoposta a importanti lavori di ristrutturazione invernale in vista della nuova stagione.

La nave è stata costruita nel 2003 per Carnival Corporation e da allora naviga con il marchio Aida Cruise. Si tratta di una nave di medie dimensioni con 633 cabine, 62 delle quali dotate di balcone, adatta a trasportare un totale di mille266 ospiti.



Le crociere della nuova nave di Celestyal saranno in vendita dall'11 dicembre 2023 e sostituiranno quelle programmate per il 2024 a bordo di Celestyal Olympia.

Una promozione speciale sarà inclusa nella settimana del Black Friday, come in tutta la campagna Wave di Celestyal.

Gli ospiti che attualmente hanno una prenotazione su Celestyal Olympia verranno contattati da Celestyal e riprotetti su Celestyal Discovery.



Chris Theophilides, ceo di Celestyal, ha spiegato: “Siamo entusiasti di aver accelerato il rinnovamento della nostra flotta per accogliere la Celestyal Discovery nella famiglia Celestyal”.



Celestyal Discovery avrà molte delle caratteristiche distintive del marchio, come un anfiteatro con spazi per conferenze ed eventi, il ristorante di specialità Grillseekers, un rifugio benessere Sozo e un'ampia terrazza con piscina. Ci saranno anche alcune novità che verranno annunciate in seguito.