di Paola Trotta

Oltre 600 agenzie di viaggi presenti a ‘All Stars of the Sea 2023’, l’appuntamento annuale di Msc Crociere che premia gli adv e i partner che hanno performato meglio durante l’anno. “Questa edizione assume un significato speciale, perché celebra un anno record non solo per Msc, ma per tutto il settore delle crociere, che si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani”, ha dichiarato il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa.

Il ruolo delle agenzie

“In questo contesto le adv sono il valore aggiunto, perché sanno interpretare i reali bisogni dei viaggiatori. Nel 2023 le agenzie che hanno venduto almeno una crociera Msc sono state 7mila. Un grazie a tutte”. Analizzando il pubblico, “Msc vanta il 50% di repeater e le vendite sono per l’80% b2b e per il 20% b2c”.



Il futuro

Per Massa il potenziale di crescita è enorme. “In dodici mesi abbiamo immesso sul mercato 4 navi, un totale di 7.200 cabine, pari a un investimento di 3 miliardi e mezzo. I croceristi italiani sono stati 1 milione e 100mila. Vedo una grande opportunità di crescita per raggiungere i 2 milioni nei prossimi 5 anni”.