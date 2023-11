Uvet Gbt partner del programma Saf Corporate di Air France-Klm

Uvet Gbt, la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel, è entrato ufficialmente come partner del programma Saf Corporate del gruppo Air France-KLM.

“Quello di oggi è solo l’ultimo passaggio di una relazione che abbiamo con Uvet Gbt – ha detto Fabio Andaloro, sales director Italy, Malta & Albania Air France-Klm alla firma dell’accordo -; le nostre aziende confermano così i loro valori di innovazione e profonda attenzione per il futuro. La sostenibilità è un tema fondamentale per il nostro gruppo e poter contare su partner d’eccezione rafforza il nostro programma Saf Corporate e tutte le iniziative concrete che mettiamo in atto, come la transizione dal carburante fossile al Saf”.



Con la firma dell’accordo Uvet Gbt contribuirà attivamente ad accelerare l’uso e la produzione del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), elemento chiave per ridurre significativamente le emissioni di Co2 dei voli nel breve-medio periodo. Nell’ambito della partnership, inoltre, verranno sviluppate varie sinergie, volte a favorire maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali.



“Il Gruppo Uvet è da sempre molto attento ai temi che riguardano la sostenibilità – spiega Luca Patanè, presidente Uvet Gbt -. Il Gruppo infatti da sempre attua sia processi di sensibilizzazione e formazione di dipendenti e collaboratori sulle tematiche Esg sia partnership strategiche come questa appena sottoscritta con Air France-Klm. Un accordo che ha come obiettivo concreto quello di contribuire attivamente ad accelerare l’uso e la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione”.