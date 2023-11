Carnival Cruise Line fa rotta sull’Australia

Carnival Cruise Line fa focus sull’Australia. La compagnia ha aperto la vendita delle crociere 2025-26 con Sydney e Brisbane come principali porti di imbarco.

Le due navi destinate a questi itinerari attraverso la Grande Barriera Corallina sono Carnival Splendor, con percorsi verso le Fiji e la Nuova Zelanda, e Carnival Luminosa, con rotte verso le Fiji e la Papua Nuova Guinea.

"Siamo entusiasti di presentare la nuova programmazione Carnival 2025-26 in Australia, caratterizzata da itinerari che promettono esperienze uniche in questo continente" commenta in una nota Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia.



In dettaglio, Carnival Splendor offrirà una varietà di itinerari da Sydney, da 3 a 12 giorni, dirigendosi verso mete quali la Grande Barriera Corallina, Moreton Island, la Tasmania, Fiji, le isole del Pacifico meridionale e la Nuova Zelanda. Inoltre, sarà proposta una crociera speciale in occasione della Melbourne Cup.

Con una capacità di oltre 3mila passeggeri, Carnival Splendor vanta opzioni gastronomiche come il Guy’s Burger Joint, la Pizzeria del Capitano e l'Alchemy Bar. Dagli scivoli d'acqua del parco acquatico WaterWorks all'area di relax Serenity Adult-Only Retreat, Carnival Splendor offre un'ampia gamma di esperienze adatte a tutte le età.



Da Brisbane, Carnival Luminosa navigherà verso le destinazioni australiane, tra cui Airlie Beach e la Grande Barriera Corallina, insieme a località nel Pacifico meridionale come Fiji, Papua Nuova Guinea, Nuova Caledonia e Vanuatu. La durata delle crociere varierà da 3 a 11 giorni.

Con una capacità di 2mila 260 passeggeri, Carnival Luminosa ospita location tra cui il Fahrenheit 555 Steakhouse, il RedFrog Rum Bar, il Piano Bar 88 e il Punchliner Comedy Club.