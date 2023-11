Royal Caribbean apre il booking 2025-26 ai Caraibi

Royal Caribbean International rilancia l’offerta sui Caraibi. La compagnia gioca d’anticipo e apre le vendite della programmazione 2025-2026 in partenza dalla Florida, dal Texas o da Porto Rico. Sono sette le navi che verranno posizionate nell’area, fra le quali la nave da record Icon of the Seas, a Miami, e le innovative Oasis e Harmony of the Seas di Oasis Class.

La durata delle crociere varia da 6 a 8 notti e consente di raggiungere i Caraibi e le Bahamas da sei differenti punti di partenza in qualsiasi periodo dell'anno, tra cui Miami, dove Icon ritornerà per vacanze di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali. Tra i punti forti dell'offerta figurano anche le avventure nell’area occidentale dei Caraibi con Harmony, che ritornerà al terminal crociere a zero emissioni di Royal Caribbean a Galveston, in Texas, e con Oasis a Fort Lauderdale, in Florida, per viaggi tra i Caraibi orientali, occidentali e meridionali. Adventure of the Seas da Orlando (Port Canaveral), Independence of the Seas da Miami, Rhapsody da Tampa e da San Juan (Porto Rico) e Grandeur of the Seas da Tampa completano la programmazione delle vacanze ai Caraibi.

Gli ospiti potranno scegliere tra tantissime mete, tra cui Basseterre, a St. Kitts e Nevis; Cozumel; Castries, a St. Lucia; St. Johns, ad Antigua; St. Croix, alle Isole Vergini Americane.

Inoltre, sei delle sette navi permetteranno anche di visitare le principali mete private di Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e Labadee ad Haiti.

Perfect Day at CocoCay, con le due torri di scivoli del Thrill Waterpark e la prima oasi per soli adulti Hideaway Beach, e Labadee, con i suoi cinque tratti di costa, il mercato di artigianato locale e la zip line più lunga del mondo, offrono una gamma di esperienze per tutti.