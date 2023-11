di Alberto Caspani

Il Marocco non si ferma. Grazie all’arrivo a Marrakech del Gruppo Gattinoni, in convention con le agenzie di proprietà presso il 4 stelle Aqua Mirage, la città imperiale alle porte dell’Atlante sta vivendo una nuova stagione di slancio turistico e conferma il posizionamento come terza destinazione più visitata al mondo.

I capillari sostegni economici di re Mohammed VI hanno permesso di mantenere aperti all’ospitalità internazionale anche i villaggi delle Tre Valli dove il terremoto dello scorso settembre ha avuto il suo epicentro, circa 70 km da Marrakech.



“La Potenza della rete, titolo della nostra convention, è anche questa - ha dichiarato il presidente del Gruppo, Franco Gattinoni - e per rispondere alle continue sfide dell’era post Covid potremo ora far conto sull’esperienza di Luca Prandini, nuovo direttore della agenzie di proprietà sotto il brand Gattinoni Travel Store”.



Nonostante il rallentamento delle prenotazioni nei giorni seguenti la scossa, la domanda di viaggi per il Marocco è tornata a crescere già in vista del Capodanno, permettendo di chiudere l’annata con un risultato a doppia cifra nella composizione dei fatturati e raddoppiandone di fatto il gettito del 2019.



Un traguardo reso possibile anche dalla stretta collaborazione con Kappa Viaggi, l’ente nazionale del turismo del Marocco e Royal Air Maroc, decisa a ripristinare il volo diretto dall’Italia a Marrakech in coincidenza con l’arrivo di nuovi aerei in flotta nel 2024.



“L’obiettivo per l’immediato futuro è l’allineamento dell’ex rete Robintour con Gattinoni Group - ha sottolineato il nuovo direttore rete Luca Prandini - mantenendo le peculiarità dell’organico affinché sia possibile offrire un prodotto sempre più duttile”.