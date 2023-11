Se la Giordania sta risentendo del conflitto in atto in Israele, ci sono mete a lungo raggio che stanno performando bene, contribuendo a rimpinguare le casse dei tour operator. E’ il caso di Idee per Viaggiare, che sta registrando un positivo andamento del booking sull’Oriente.

“In questo periodo le richieste si concentrano sull’Oriente - conferma il ceo Danilo Curzi (nella foto) -. Indocina e Indonesia stanno registrando numeri molto positivi, oltre al Giappone anche in vista della prossima primavera. L’oceano Indiano si conferma una destinazione di grande appeal, con le Maldive a trainare il Capodanno. Anche Dubai e New York rientrano nella rosa delle destinazioni più richieste”.



La tendenza comunque al momento è quella, se possibile, di spostare la partenza al 2024: “Il trend, in molti casi, indica un posticipo delle prenotazioni sul prossimo anno. Segnale, del resto, che interpretiamo come speranza affinché la situazione del conflitto in Israele possa trovare una soluzione quanto prima”.



E sul 2024 le previsioni sono buone: “Registriamo un significativo movimento per il prossimo anno, che si traduce nelle molte richieste ricevute per le stagioni a venire, sia estate sia inverno”. I.C.