A Bto il futuro del turismo nell’era dell’Intelligenza artificiale

La prossima edizione di Bto-Be Travel Onlife 2023 sarà incentrato sul futuro del turismo nell’era dell’Intelligenza artificiale.

“Quello che abbiamo messo in piedi, insieme agli 80 esperti dell’advisory board - dichiara Francesco Tapinassi, direttore scientifico di Bto (nella foto) - è un programma ricchissimo nel quale occorre stare attenti a cosa sta succedendo oggi e allo stesso tempo guardare un po’ al futuro per capire come cambierà il nostro mondo. Dai segnali che arrivano questa pare essere la più grande di tutte le evoluzioni del digitale; si sta espandendo con ritmi completamente inattesi, iperveloci, ma anche perchè credo che siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale degli strumenti di conoscenza digitali rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad oggi”.



Federico Faggin, l’inventore del microchip, intavolerà un dialogo sull’intelligenza artificiale con Stefano Quintarelli, padre dello Spid e fondatore di I.Net.

Spazio anche alle piattaforme di prenotazione come Booking.com con l’arrivo di Adrienne Enggist. È lei che si è occupata dell’AI Trip Planner - introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile parzialmente negli Usa - e che si basa sulla tecnologia Large Language Model dell'API ChatGPT di OpenAI.



Bto è anche Destination. Con India e Cina si parla di Asia Intelligence insieme a Trip.com Group e Divya Khatri, strategic partnerships and product management professional di Make My Trip. Uno spazio è poi dedicato alla sostenibilità ambientale, sempre al centro delle strategie d’azioni di paesi quali Nicaragua, Visit Valencia e Trentin.



Da segnalare inoltre il ritorno di PhoCusWright, presente alla manifestazione con il suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani, che nella prima giornata presenterà un deck di dati estratti da ‘Italian Consumer 2023’. Dalla ricerca, che traccia i comportamenti dei consumatori nel post Covid, emergono cambiamenti nelle abitudini di viaggio e differenze marcate tra i vari gruppi di età.



A spingere il mercato è ancora la generazione dei Baby Boomers, più incline a viaggi di lusso. Si conferma la tendenza ad unire viaggi business e leisure, mentre l’analisi dei comportamenti sui social media riserva sorprese: i veri influencer, infatti, sarebbero da ricercare nell'ambito delle amicizie più che tra coloro che ne stanno facendo una professione.



Spazio poi ad Almawave e The Data Appeal Company che il 23 novembre presentano 'Data-driven tourism. Un punto di vista su come bilanciare la qualità della vita dei cittadini con la qualità dell’esperienza dei turisti grazie ai dati e all’intelligenza artificiale'.



Bto è un evento ideato da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, mentre l’organizzazione è affidata a Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.