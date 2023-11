di Stefania Galvan

L’extralberghiero apre le porte al mondo della distribuzione, riconoscendone il valore e cercandone il supporto per far crescere il suo business. Emma Villas - il player specializzato negli affitti brevi di ville e tenute di pregio con 550 immobili in esclusiva in Italia – volge il suo sguardo oltreconfine lanciando sul mercato il nuovo brand Chiara Travels e cerca la collaborazione delle agenzie.

Obiettivo creare una sinergia

“L’obiettivo - spiega Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas (nella foto) - è creare una sinergia con loro, che potranno diventare rivenditori del nostro prodotto sia alla clientela italiana, sia all’estero”.

Prodotto che, nel caso di Chiara Travel, include un portafoglio di proposte upper level in Spagna, Grecia, Francia, Portogallo, Croazia e in luoghi esclusivi delle Alpi austriache e francesi. “Ci lavoriamo da un anno - racconta Bisogno -, con l’intento di esportare all’estero il modello Emma Villas. Abbiamo disponibili già 160 proprietà e il business plan prevede di arrivare a 600 in tre anni: lo stesso orizzonte temporale per il quale abbiamo stimato di raggiungere il break even”.



Sul fronte della clientela il player può contare su un portafoglio di 150mila contatti “e più di 50mila clienti da tutto il mondo che, ogni anno, prenotano le ville italiane che abbiamo in esclusiva. Ora avranno una possibilità in più: scegliere una delle nostre proposte nelle location più affascinanti del Mediterraneo”.



L'apporto delle adv

La platea di clientela internazionale di Emma Villas potrà poi ampliarsi ulteriormente con l’apporto delle agenzie di viaggi italiane: “Il nostro nuovo progetto - sottolinea Bisogno - si sposa bene con le richieste del target domestico altospendente, per questo dobbiamo lavorare molto con il mondo della distribuzione, così radicato sul territorio”.



Emma Villas e Chiara Travels resteranno comunque due brand distinti: “Chiara Travels - conclude Bisogno - avrà uno staff ad hoc e si avvarrà di un team qualificato di ‘villa specialist’ e di una rete di partner locali accreditati nelle diverse location”. Le prime prenotazioni apriranno da Natale in poi, con le ville di montagna già disponibili.