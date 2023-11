Alidays ed Explore Minnesota, doppio tour per celebrare lo Stato

di Alberto Caspani

Il 2023 è l’anno del Minnesota. A due secoli dalla scoperta delle fonti del Mississippi, Alidays Travel Experiences celebra 'lo Stato dei 10mila laghi' con un doppio tour per veri esperti Usa e, soprattutto, amanti dell’outdoor.

“In occasione della mostra ‘Il sogno di un Nuovo Mondo' organizzata al museo Caffi di Bergamo sino al 10 marzo - spiega Davide Catania, ceo del t.o. - abbiamo lanciato un itinerario di 8 notti che ripercorre le orme dell’esploratore Giacomo Costantino Beltrami sino alle sorgenti del grande fiume, affiancando un’esperienza on the road di 9 notti alla scoperta della Costa Nord del Minnesota”.



Nati dalla collaborazione con l’agenzia Thema Nuovi Mondi di Olga Mazzoni, rappresentante in Italia di Explore Minnesota, i due tour possono essere raccordati all’offerta della regione The Great American West, sfruttando come base Minneapolis.

Nella foto da sinistra, Davide Catania, Marco Valle, Giuseppe Gerevini, Olga Mazzoni.