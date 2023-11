Idee per Viaggiare: la voglia di mare in giro per Milano

Oceano Indiano, Oriente, Africa, Caraibi, Sud America, Oceania e oceano Pacifico: il bello del mare d’inverno non conosce confini.

Lo sa bene Idee per Viaggiare, che proprio in questi giorni sta portando il sole nelle città italiane attraverso una nuova campagna promozionale.

In un post su Facebook l’operatore segnala infatti che “Il nostro obiettivo per questo inverno è riempire di sole e colore le strade italiane. Oggi la palma è in giro per le strade milanesi sul tram storico Darsena 1928”.



La campagna giunge in una fase dell’anno particolarmente importante per le prenotazioni invernali e la leva della 'palma in città' intende spingere ulteriormente il booking a medio e lungo raggio.