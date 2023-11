L'assemblea Aidit a Napoli traccia la strada per il 2024

Aidit si riunisce per la prima volta a Napoli nella nuova sede partenopea di Bluvacanze.

Ormai definitivamente archiviata l’emergenza Covid, l’annuale assemblea ha confermato il trend di crescita e sancito il progressivo incremento dell’attività di consolidamento delle affiliazioni.

Nel piano programmatico per il 2024, l’attenzione sarà focalizzata ancora sulle attività messe a punto da Aidit negli ultimi mesi, come quella relativa al contrasto a pratiche commerciali ritenute scorrette, alla lotta all’abusivismo e soprattutto al confronto con il Governo e con il Ministero del Turismo per l’individuazione dei sostegni a favore delle imprese provate dalle crisi degli ultimi anni.



Nel corso dell’assemblea presieduta da Domenico Pellegrino (nella foto) sono state rinnovate alcune delle cariche regionali con la conferma di Cesare Foà (Fancy Tour, Napoli) alla guida della delegazione della Campania e di Andrea Giannetti (Follow Me, Firenze) a quella della Toscana. Giancarlo Vitolo (Bluvacanze Salerno) è invece il nuovo responsabile Incoming di Aidit.



La scelta di tenere a Napoli l’assemblea si inquadra nel progetto Aidit di dare un carattere itinerante a questo tipo di attività associative. Nell’occasione si è voluta celebrare l’apertura della sede di Napoli di Bluvacanze. Apertura significativa su un territorio high spender e contemporaneamente destinazione in grande crescita.