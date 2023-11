Mapo Travel rafforza la squadra: tre ingressi nel commerciale

Nuovi ingressi in casa Mapo Travel, che annuncia le nomine di Alessandro Martini (nella foto), Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano. Il tour operator continua così il lavoro di potenziamento della rete commerciale in tutta Italia.

“Alessandro Martini, già in squadra da alcune settimane, si occupa dell’area Lazio – spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel – e siamo certi darà un contributo importante alla crescita dell’azienda nel Centro Italia”.

Martini vanta esperienze importanti in campo turistico, ad esempio con il gruppo Uvet, I Viaggi del Delfino e Open Travel Network.



Oltre al commerciale Lazio, entreranno a far parte della squadra di Mapo Travel due figure commerciali molto conosciute nelle loro aree di competenza. Si tratta di Alessandro Marcioni, che gestirà il Piemonte, e di Cristiano Celentano, che si occuperà del Triveneto. Entrambi arrivano in Mapo dopo un’esperienza decennale nel tour operator Settemari – Amo il Mondo.



“Visti i buoni risultati del 2023, anche grazie al nuovo brand dedicato al lungo raggio Mapo World – conclude Fabrizio Celeghin –, gli ingressi di Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano anticipano di un anno quelli che erano i passaggi previsti per il 2025. Entrambi sono per noi garanzia di un percorso all’insgena di viaggi tailor made nella tradizione di consulenza e supporto alle agenzie di viaggio partner. Agenzie che restano l’unico canale di vendita dei prodotti Mapo ed è per questo che da sempre puntiamo molto sulla formazione degli adv. Dopo quelli avvenuti a TTG Travel Experience, anche novembre sarà infatti un mese ricco di incontri e di presentazione delle nostre nuove proposte, sia in diverse tappe sul territorio sia nella nuova sede torinese di via Reiss Romoli”.