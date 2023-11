Il Cile di Kel 12 convince: crescono fatturato e passeggeri

Un aumento di fatturato del 20% e dei passeggeri del 10% sulla stagione 2022. Il Cile di Kel 12 e Viaggi di Levi sta registrando “ottime performance”, afferma la product manager Americhe Kel 12 e Viaggi di Levi, Rossana Novati, “facendo prevedere per il 2024 un incremento importante delle presenze dei nostri clienti”.

Punto di forza della destinazione la varietà paesaggistica. “Il Cile - spiega Novati - è un Paese lungo e sottile in cui la natura ha concentrato ogni sua estrema bellezza. È un Paese che inizia con un deserto e finisce con ghiacciai millenari e stretti che uniscono oceani, una miriade straordinaria di paesaggi che si alternano dal deserto di Atacama sino alla Patagonia. E questa alternanza di paesaggi conquista sempre di più l’interesse dei viaggiatori”.



Sulla meta Kel 12 e Viaggi Levi operano con un’ampia programmazione di ‘viaggi con esperto’, ‘viaggi su misura’, offrendo itinerari che consentono di scoprire la varietà paesaggistica del Paese, di spingersi in aree lontane dal turismo di massa, nonché di approfondire la conoscenza del luogo e dei suoi abitanti.



Tra i plus della programmazione, tra tutti la navigazione nel fiordo di Ultima Esperanza, a Puerto Natales; e quella sul lago Grey, nel Parco Nazionale delle Torri del Paine, con, in aggiunta, il pernottamento all’interno del parco. Per 4 giorni è possibile ammirare i contrasti del deserto di Atacama e la varietà cromatica delle case di Valparaiso, distribute su oltre 40 colline chiamate Cerros.



Per Capodanno, inoltre, l'operatore ha in programma riduzioni speciali per le coppie che sceglieranno l’itinerario ‘Deserto di Atacama e Patagonia Cilena’.