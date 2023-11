Mercatini di Natale: il viaggio che non passa mai di moda

Sono l’evergreen delle feste. Riprendendo un celebre aforisma, i Mercatini di Natale valgon bene un viaggio. Per concedersi una gita fuori porta, magari oltreconfine, nel fine settimana o semplicemente una fuga romantica dalla quotidianità, passeggiando tra eleganti chalet adornati di decorazioni e manufatti artigianali, lasciandosi alle spalle per 24 o 48 ore lavoro e cronache di tensioni internazionali.

l prodotto continua ad avere successo, raccontano su TTG Magazine le agenzie di viaggi italiane.



La proposta Mercatini vanta, infatti, uno zoccolo duro di aficionados, desiderosi di immergersi nelle atmosfere romantiche delle casette di legno, cogliendo l’occasione per scoprire una nuova città.



Da Nord a Sud, la domanda c’è - concentrata principalmente sui grandi classici come Austria, Trentino e Svizzera - ed è forte. Al punto che, in alcuni casi, si presenta qualche problema nel soddisfarla appieno, malgrado l’inflazione galoppante e le tensioni internazionali non favoriscano un approccio sereno ai viaggi.



Eppure, i viaggi ai Mercatini funzionano, soprattutto se abbinati a qualche scoperta originale e inaspettata.



