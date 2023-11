Ora Booking.com vende le crociere

Booking.com apre alle crociere. In partnership con il network World Travel Holdings, l’Ota ha iniziato a mettere in vendita negli Stati Uniti gli itinerari di oltre 30 compagnie.

A disposizione dei clienti statunitensi vi è ora un’offerta di oltre 10mila partenze da 55 porti del mondo, prenotabili tramite la piattaforma Booking.com, telefono o chat, riporta Travel Weekly.



Spiegando l’operazione, Ben Harrell, managing director Us di Booking.com, ha dichiarato: “Noi di Booking.com ci impegniamo a rendere più facile a tutti vivere il mondo e poiché gli Stati Uniti sono il mercato più grande per le crociere a livello globale è importante per noi soddisfare questa domanda attraverso la nostra piattaforma”.