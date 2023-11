‘In bici a pelo d’acqua’: mercoledì il webinar di TTG sui viaggi slow

Nuove mete 'slow' nel pieno rispetto della natura per una clientela costantemente alla ricerca di stimoli diversi, che possano ‘riempire’ di contenuti una vacanza.

Il webinar organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia per mercoledì 15 novembre alle ore 11 ha proprio lo scopo di fornire ai consulenti di viaggio valide alternative, proponendo il viaggio in bicicletta, in linea con una modalità ‘slow’ di scoperta del territorio.



Al webinar ‘In bici a pelo d’acqua’, in programma il 15 novembre, è abbinata anche la guida per consulenti di viaggio a supporto dei lavori, già scaricabile a questo link.



L’obiettivo è quello di ampliare le proposte con i nuovi itinerari per biker ed e-biker di ogni categoria ed età interessati a sperimentare l’emozione di una pedalata a pelo d’acqua. 270 chilometri di ciclovie realizzate nel rispetto più totale dell’ambiente, lungo i corsi d’acqua che da millenni garantiscono la vita di città e paesi, influenzandone culture e colture.



Quattro nuovi tracciati per il cicloturismo, lungo percorsi e panorami insoliti, fuori dai circuiti classici, in cui si pedala costeggiando fiumi come il Rodano, il Toce, il Ticino e il Sesia, e poi i laghi Maggiore, di Mergozzo e d’Orta nonché la fitta rete di canali che da secoli garantiscono la vita in risaia.



Per partecipare al webinar gratuito è sufficiente iscriversi a questo link