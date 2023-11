Windstar: Mediterraneo d’inverno a bordo di Star Legend

Windstar Cruises ha annunciato il posizionamento di Star Legend da dicembre ad aprile fra le coste italiane, francesi e spagnole, rappresentando di fatto una novità, innanzitutto per il posizionamento di una nave nel Mediterraneo in quella che è comunemente considerata ‘bassa stagione’ turistica. La compagnia mira così a far conoscere un marchio che rappresenta un concetto di crociera che si discosta dalla tradizionale offerta presente nel Mediterraneo in inverno.

L’itinerario di Star Legend, con tre overnight nel corso della settimana, significa visitare città che non saranno affollate come al solito per apprezzarne la vera identità.

Viaggiare in crociera nel periodo invernale significa anche godere delle iniziative locali, legate magari alle festività. Un’opportunità in più per vivere il Natale a Roma, nel cuore del Vaticano, o trascorrere la notte di Capodanno a Barcellona. Ma anche organizzare una crociera per San Valentino, con una cena sul lungomare di Nizza o di Saint Tropez.



Windstar Cruises si caratterizza per una dimensione intima e informale, da ‘yacht privato’, ma con servizi di altissimo livello, che faranno della nave un rifugio accogliente durante le giornate invernali. Su Star Legend sarà garantita assistenza nelle lingue italiana, francese e spagnola, oltre a quella inglese.