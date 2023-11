Decreto Sud, il Senato approva: le misure per il turismo

Dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al decreto Sud, che riceve dunque l’approvazione definitiva. Una serie corposa di misure che coinvolgono gli ambiti più disparati. Nel pacchetto di interventi, anche una serie di provvedimenti che riguardano, direttamente o indirettamente, il mondo del turismo e le aziende che gravitano intorno a questo settore.

Le misure

Come riporta ilsole24ore.com, il decreto istituisce una Zes unica per il mezzogiorno. La nuova ‘zona economica speciale’ racchiuderà Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e rappresenterà un’area in cui l’attività di imprese e aziende (anche quelle del turismo) può contare sui particolari benefici economici. Oltre a creare un portale con tutte le informazioni, il decreto introduce anche per il 2024 un credito di imposta per gli investimenti all’interno della Zes.



Ma i provvedimenti sul turismo non si limitano a questo. Il documento approvato dal Senato prevede infatti una serie di misure per realizzare l’aeroporto di Agrigento, visto proprio come infrastruttura per promuovere lo sviluppo economico e turistico del Sud della Sicilia.