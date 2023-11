Sarà aperta al pubblico da domani, 11 novembre, fino a martedì 21 la lounge Gattinoni a Torino in occasione delle Nitto Atp Finals di tennis, di cui il gruppo anche quest’anno è official tour operator. Un punto di incontro dove il pubblico potrà chiedere informazioni sull’evento ma anche scoprire i prodotti di alcuni partner.

“Si potrà gustare il gelato di Alberto Marchetti – spiega la società in una nota -, sorseggiare un calice di Asti Spumante accompagnato da formaggi Biraghi o dai sapori dolci e salati di Gerla con il brand La Perla Ristorante, e ammirare le novità proposte da Dunlop, Xerjoff, Vitality by Farmen, Jolly Sport”.



Tra gli eventi in programma venerdì 17 alle 18 “Arabia Saudita, un mondo di eventi straordinari” realizzato in collaborazione con l’Ente del turismo del Paese, mentre per tutto il corso del torneo saranno presenti articoli provenienti dal Museo della Racchetta di Baldissero D’Alba: una collezione unica nel suo genere, anche a livello internazionale, che ripercorre i 145 anni di storia del tennis.



“Chi visiterà la City Lounge Gattinoni nel corso delle Nitto Atp Finals – conclude la nota - otterrà in omaggio un coupon con un buono sconto del 5% da utilizzare per l’acquisto di un viaggio in una delle agenzie Gattinoni o direttamente sul sito”.