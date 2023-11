Volonline, due new entry nella squadra commerciale

Volonline rafforza la rete commerciale. L’operatore annuncia l’ingresso di due nuovi prodessionisti: Valerio Toscano e Tomas Crisafulli, che dal 1° novembre seguono i mercati di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Toscano e Crisafulli hanno “alle spalle una forte esperienza si aggiungono alla nostra rete commerciale che conta oggi 15 persone su tutto il territorio nazionale - spiega in una nota Sandro Ferrari, direttore vendite di Volonline -. Una ‘campagna acquisti’ iniziata nel 2021 per creare un team commerciale strutturato e preparato, in grado di fornire il supporto adeguato agli agenti di viaggi. Abbiamo investito in persone esperte e stimate dal mercato che hanno portato i risultati aspettati: da una copertura territoriale concentrata soprattutto in Lombardia, Triveneto e in Campania siamo passati a un presidio nazionale. Mancano soltanto Abruzzo e Molise, ma stiamo lavorando per coprire anche queste due regioni, così come per rafforzarne delle altre, come il Lazio”.



A luglio è entrata nel team anche Eleonora Basagni, che copre per Volonline la Toscana e l’Umbria. Potenziata anche la squadra commerciale in Lombardia, con l’ingresso di Massimiliano Dogadi, che segue le aree di Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona e Pavia.



“L’obiettivo – aggiunge Ferrari - è quello di creare una squadra commerciale efficace e coesa: i momenti di confronto con l’azienda sono quotidiani, oltre a riunioni online e in presenza, che servono anche a creare affinità e collaborazione tra le persone. Proprio in ottobre abbiamo organizzato un team buinding a Sharm El Sheikh che è stato un successo, tale che vogliamo farlo diventare un appuntamento costante. La coesione è fondamentale, così come è importante dare un metodo comune di porsi sul mercato: gli agenti di viaggi percepiscono che il salesteam di Volonline è la voce dell’azienda ed è davvero in grado di rispondere in breve tempo e di risolvere eventuali problematiche”.