Ryanair contro le Ota: vittoria per Kiwi.com

Lo scontro tra Ryanair e le agenzie di viaggi online segna un punto a favore delle seconde.

La low cost aveva infatti citato in giudizio Kiwi.com per presunto occultamento dei dati dei clienti, ma ala causa è stata respinta, come riporta preferente.com. La Ota ha infatti affermato che il vettore richiedeva le email originali e i dati delle carte di credito invece delle "informazioni virtuali riconosciute nel settore e utilizzate per effettuare le prenotazioni".



Bisogna ora vedere se la decisione del tribunale avrà effetti anche sulle altre vicissitudini che vedono coinvolta Ryanair con diverse agenzie di viaggi online.