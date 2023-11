Columbus: una copertura assicurativa in collaborazione con Ami Assistance

Arriva in collaborazione con Ami Assistance la nuova copertura assicurativa messa a disposizione dei clienti di Columbus Vacanze. Si tratta dell’app Doc24 che verrà messa a disposizione gratuitamente e che consente ai viaggiatori di accedere ai servizi di tele assistenza medica a distanza.

Tra i servizi offerti la possibilità di avere un consulto medico in videoconferenza, la misurazione dei parametri medici con un servizio di alert a seguito del quale il Servizio Medico si metterà in contatto con l’assicurato e il servizio Medical Passport grazie al quale il cliente può contare su una cartella clinica online.



Altra new entry la garanzia di annullamento viaggio a causa di infortunio o malattia dell’assicurato ( comprese le malattie preesistenti), con il quale non verrà applicato alcuno scoperto, ad eccezione di una piccola franchigia variabile fino al valore massimo di 200€ totali a pratica. Per motivi diversi da malattia e infortunio dell’assicurato verrà applicato uno scoperto del 10%.