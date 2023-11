Il business travel accelera, i nuovi trend del post pandemia

Cambia il modo di viaggiare, cambia la risposta delle imprese turistiche. Al World Travel Market di Londra i player dell’industria dei viaggi si confrontano con le nuove tendenze del mercato post-pandemia, a cominciare dal business travel, “che oggi passa, all’85 per cento, per le piccole e medie imprese” come sottolinea Patricia Page-Champion, senior vice president and global commercial director di Hilton.

“Si è verificata anche una ripresa del bleisure - aggiunge -, con sempre più persone che abbinano lavoro e tempo libero, e con una su quattro che nel 2024 porterà con sé in viaggio una persona cara, incidendo così sulle richieste di servizi aggiuntivi in hotel, come camere comunicanti, ricarica veicoli elettrici e possibilità di tenere gli animali domestici”.



Peter Krueger, chief strategy officer e ceo Holiday Experiences di Tui, si sofferma, invece, sulla centralità della ‘esperienza di viaggio’: “Sebbene i clienti acquistino gli stessi componenti di un pacchetto turistico, ovvero hotel, volo e trasferimenti, a innescare realmente la vendita è l’experience, non più soltanto sole-e-mare”.



Il chief commercial officer dell’Ente del Turismo del Marocco, Hatim El Gharbi, dal canto suo spiega che ci sono piani per aprire nuovi uffici di rappresentanza in Africa, “per incoraggiare viaggi regionali”, e, nel contempo, rafforzando “la dimensione ‘local’ del Paese, a beneficio dei turisti stranieri e della sostenibilità della destinazione”.