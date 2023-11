L'AI strumento per la gestione dei viaggi, nasce Agent

L’Intelligenza artificiale tra i protagonisti del Wtm London 2023. È in quest’ottica che l’azienda tecnologica britannica Inspiretec lancia la sua nuova piattaforma di gestione viaggi pensata per i dettaglianti. Si tratta di Agent, soluzione che incorpora l’AI, progettata per semplificare i flussi di lavoro e far risparmiare tempo agli agenti di viaggi nei processi di prenotazione, consentendo di cercare facilmente opzioni, personalizzare itinerari e confermare le prenotazioni stesse in pochi passaggi.

Il sistema si avvale di un Paas (Platform as a service) ospitato su cloud privato per una gestione delle prenotazioni e un’elaborazione dei pagamenti senza soluzione di continuità; è in grado di garantisce l’accesso immediato alle prenotazioni, ai dati e alle preferenze dei clienti sia da call center che in agenzia di viaggi o in remoto. “Riteniamo - ha commentato Jon Pickles, chief revenue officer Inspiretec, a TTG Media - che l’Intelligenza artificiale possa essere utilizzata per supportare gli agenti, anziché sostituirli”. S.P.