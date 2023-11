Tour2000AmericaLatina: i viaggi con accompagnatore per il 2024

Una serie di partenze fisse per il Sud America sono la proposta di Tour2000AmericaLatina per il primo semestre del 2024. Sei tour da gennaio a giugno alla scoperta dei Paesi dell’area tutti con guida locale parlante italiano e accompagnatore dall’Italia per piccoli gruppi, con un massimo di 10 persone.

Le destinazioni proposte sono Argentina, Baja California, Perù e Cile, che si possono scoprire con viaggi che vanno da 10 a 15 giorni di durata.



“Abbiamo creato una programmazione ad hoc con partenze a date fisse e gruppi di massimo 10 persone con accompagnatore e guida locale per soddisfare un numero sempre maggiore di richieste dalle agenzie di viaggi - spiega Bruno Normanno (nella foto), direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina -. Gli agenti possono verificare in tempo reale le disponibilità di posti di tutti i nostri tour a partenza fissa nell’area riservata agenzie del nostro sito dove è attiva anche una live chat diretta con il booking”.