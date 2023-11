Miami oltre le spiagge e gli sfarzi, i tour alternativi di Evolution Travel

Una Miami inedita quella di Evolution Travel. Sul portale dedicato alla destinazione, l’operatore offre nuove proposte alternative per scoprire i luoghi meno conosciuti della città americana, anche durante la stagione invernale.

Itinerari e pacchetti invitano ad andare oltre alla Magic City di Ocean Drive e di South Beach, alzando il velo, per esempio, sul quartiere di Wynwood Walls, una galleria a cielo aperto con murales e graffiti, che è possibile visitare accompagnati da una guida. E poi ancora sul Parco Nazionale delle Everglades, da esplorare con un’escursione in barca o in canoa; o sul Biscayne National Park, nelle cui acque ci si può immergere alla scoperta di barriere coralline e relitti.



Tra i pacchetti, Max Fabbri, consulente tour operator Evolution Travel e referente del relativo portale dedicato agli Stati Uniti, segnala il tour con auto a noleggio ‘Self Drive: panorami del Sunshine State’. Una proposta che si addentra, spiega, “nei luoghi più interessanti della Florida, da personalizzare a seconda delle preferenze. Tra i posti da visitare - precisa -, Miami, il parco di Everglades, Fort Myers, antico covi di pirati e naufraghi, oggi centro di artisti, i più grandi parchi divertimento degli Stati Uniti e Orlando, senza dimenticare una visita a Cape Canaveral, con il suo centro spaziale ed un'ultima giornata di spiaggia a Fort Lauderdale prima di rientrare in Italia”.