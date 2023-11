Potrebbe essere una corsa a 15 quella per rilevare il Gruppo Alpitour, messo in vendita dalla Tip di Giovanni Tamburi nelle scorse settimane, e per il tour operator sembrerebbe prospettarsi una cessione in mani straniere.

Tra i primi nomi arrivati sul tavolo dell’advisor Goldman Sachs, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, figurerebbero tra gli altri gruppi del settore del calibro di Tui e Wamos, mentre la presenza di fondi potrebbe limitarsi a Certares, nota in Italia per la sua partecipazione alla gara per Ita Airways.



Msc non coinvolto

Non sarebbe invece nell’elenco, secondo le prime informazioni trapelate il Gruppo Msc, per il quale si era ventilata una possibile partecipazione, mai peraltro confermata dalla società della famiglia Aponte.



L’iter prevede ora che le manifestazioni di interesse vengano tramutate in offerte, che dovranno essere presentate entro la fine di quest’anno, in modo di potere procedere poi alla vendita all’inizio del 2024. La valutazione del Gruppo Alpitour si aggirerebbe in un range compreso tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro e comprenderebbe tutto il perimetro della società quindi anche gli hotel e la compagnia aerea Neos.