RateHawk cambia immagine: rinnovati logo e sito

Rendere omaggio al ruolo degli agenti di viaggi, dei consulenti e di altri professionisti del turismo organizzato. Questa l’idea alla base del rebranding di RateHawk.

La nuova identità visiva e il nuovo logo - presentati ufficialmente al Wtm di Londra - vogliono anche rispecchiare “la naturale evoluzione di RateHawk”, spiega il ceo di Emerging Travel, Felix Shpilman, nonché i suoi “progressi innovativi”.



La nuova identità visiva adotta una gamma di colore nero e giallo, preservando l'eredità consolidata di RateHawk rendendola più vibrante. Il colore centrale giallo del marchio, che simboleggia energia, emozione ed entusiasmo, ha acquisito un tono nuovo, più vivido e dinamico.



Il logo aggiornato mantiene la continuità del design originale, conservando l'iconica immagine del falco da cui RateHawk ha preso il nome. Proprio come un falco cacciatore che osserva il paesaggio dall'alto, RateHawk consente agli agenti di viaggi di spiegare le ali ed espandere i propri orizzonti, consentendo di navigare tra le offerte in modo efficiente e garantire migliori offerte e tariffe per clienti.



Il profilo del nuovo logo rivela maggiore sicurezza e audacia, allineandosi perfettamente con il simbolo del falco.



La luce gialla funge da simbolo del potente flusso che dà energia ai partner di RateHawk, potenziandoli e consentendo loro di eccellere nei loro ruoli.



I cambiamenti si riflettono nel nuovo sito, al debutto in questi giorni alla fiera londinese.