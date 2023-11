Mappamondo rilancia con i ‘Grandi tours’ per honeymooner

Mappamondo ha pubblicato la programmazione dedicata agli honeymooner sul proprio sito, con validità da aprile a ottobre 2024. Anche per il prossimo anno le offerte includono, tra gli altri, itinerari con combinazioni di più Paesi.

“Quello dei viaggi di nozze si riconferma un segmento importantissimo sul quale continuiamo a investire; per il 2024 abbiamo lavorato con largo anticipo presentando un'ampia gamma di offerte come alternativa alle solite proposte che riteniamo ormai un po’ superate -̶ dichiara Daniele Fornari (nella foto), product manager Mappamondo -. Per noi gli itinerari combinati rappresentano una soluzione di valore a cui riserviamo massima attenzione con i 'Grandi tours’, viaggi articolati e ben organizzati che tengono in considerazione la comodità dei voli e le tariffe aeree più vantaggiose per visitare due Paesi in un unico viaggio. Su questi itinerari abbiamo anche quattro sezioni dedicate sul sito, una per ogni macroarea”.



Il Giappone è stato nel 2023 tra le mete in tendenza più richieste dagli sposi, per il prossimo anno Mappamondo lo propone in combinazione con quattro destinazioni, per un’esperienza balneare da sogno: Thailandia, Filippine, Polinesia e Nuova Caledonia.



Con l’offerta Vietnam e Cambogia, l’Asia della ricca storia vietnamita si unisce alle meraviglie cambogiane come Angkor Wat.

La richiesta per l’Australia cresce costantemente, confermandosi come una destinazione intramontabile per i viaggi di nozze; l’operatore la programma con un’estensione mare, utilizzando voli diretti, alle isole Fiji, in Nuova Caledonia o alle isole Cook.



Un’altra soluzione, ideale per coloro che hanno più giorni a disposizione, è la Nuova Zelanda con estensione alle isole Cook, proposta che risulta ben strutturata grazie ai voli giornalieri Air New Zeland per Rarotonga.

Anche il Sudafrica è tra le destinazioni di punta dell’Africa australe che Mappamondo abbina con l’Oceano Indiano, offrendo l’opportunità di scegliere il soggiorno mare a Mauritius o alle Seychelles.



Rivolgendo lo sguardo a Ovest, un viaggio in Perù consente di unire alla scoperta culturale il paradiso naturalistico delle isole Galapagos, mentre all’Argentina sono abbinati i Caraibi con un soggiorno balneare nella Repubblica Dominicana grazie ai voli Copa Airlines via Panama.

Il fascino degli itinerari combinati, infine, è anche arricchito dalla possibilità di trasformare il viaggio in un giro del mondo effettuando i voli di ritorno via est o ovest, a seconda della direzione di partenza.



Mappamondo dedica agli sposi anche alcuni plus studiati ad hoc: una bottiglia di vino come benvenuto, massaggi per la coppia o riduzioni presso i ristoranti e le Spa dei resort. Inoltre, un bonus fino a 175 euro a coppia e, soprattutto, il nuovo set da viaggio Mappamondo in omaggio, che comprende uno o due trolley rigidi, zaino ed etichette bagaglio.

Infine, Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.