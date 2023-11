Azamara, la crociera diventa ufficio galleggiante con il programma ‘Work & Wander’

Azamara lancia ‘Work & Wander’, un programma progettato per i professionisti che desiderano combinare lavoro e crociera di esplorazione.

Con la connessione Internet ad alta velocità, le facilities per ufficio e il supporto It dedicato di Starlink, gli ospiti della compagnia avranno a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno per lavorare a bordo combinando lavoro e navigazione.

“Siamo entusiasti di presentare il nostro pacchetto Work & Wander, offrendo ai professionisti l’opportunità di portare con sé il proprio lavoro mentre effettuano una crociera - ha spiegato Carol Cabezas, presidente di Azamara -. I nostri ospiti considerano le nostre navi come una casa lontano da casa, e ora le unità di Azamara possono diventare anche un ufficio galleggiante, che naviga alla scoperta di alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo”.



Grazie allo speciale pacchetto che include Internet ad alta velocità Starlink e accesso alle apparecchiature per ufficio come monitor, mouse, tastiere e adattatori, gli ospiti possono rimanere in contatto con i colleghi, partecipare a riunioni virtuali e mantenere i propri impegni professionali navigando per mare.

Il Guest Relations Desk di Azamara offre assistenza a 360 gradi, dalle esigenze di stampa alle domande tecniche.



Durante le crociere, Azamara farà scali lunghi di 10 o più ore in alcuni porti, consentendo agli ospiti di bilanciare lavoro ed esperienze di viaggio, sia che si tratti di esplorare le attrazioni naturali di Madeira, in Portogallo, o di fermarsi a Sydney dove è possibile assistere a uno spettacolo presso l'Opera House.