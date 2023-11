Maavi e le low cost:

di Elisabetta Canoro

Ridiscutere i rapporti all'interno della filiera turistica per ridare forza alle agenzie di viaggi. Questo l'obiettivo di Maavi annunciato durante l'incontro che ha coinvolto le agenzie di viaggi dell'associazione.

“Maavi - ha affermato la presidente Enrica Montanucci - è riuscita a dare nuova consapevolezza e autorevolezza agli agenti di viaggio, siamo stati capaci di informare, comunicare, creando i presupposti per cooperare tra di noi e costruire sul lungo termine”.



Incontro con l'Ue

Marco Federici, coordinatore rete delegati, annuncia un nuovo importante traguardo: Maavi andrà a Bruxelles per incontrare la Commessione dei Trasporti dell'Ue per discutere lo stato dell’arte del settore. In particolare, si parlerà delle problematiche relative agli accordi con le low cost, soprattutto in relazione ai rapporti con le agenzie di viaggi.



La chiave di volta, secondo Maavi, è ripristinare i canoni dei diritti dei passeggeri e il riconoscimento del diritto di intermediazione, che oggi è stato depauperato, riportando le adv alle condizioni di vent’anni fa.