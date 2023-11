Italyscape, il Roero in Piemonte attraverso le dimore di charme

Tre dimore commercializzate in esclusiva per scoprire una parte d’Italia ancora poco conosciuta, ma ricca di grande fascino. È questa la proposta di Italyscape, brand di Quality Group dedicato alla Penisola, che permette di andare alla scoperta del Roero, in Piemonte, attraverso tre proposte di soggiorno esclusive e particolari.

Territorio patrimonio mondiale dell’Unesco, il Roero offre la possibilità di soggiornare a contatto con la natura e la storia, in casali ricchi di fascino e di ogni comfort, a pochi chilometri dalla città. Il vino è tra i grandi protagonisti di questa zona, insieme alle nocciole, al tartufo bianco e alla pasta fatta a mano.



Per visitare queste zone, Italyscape propone dimore di charme dedicate a gruppi e famiglie. Si va da Casa Gallo, situata a Monteu Roero in frazione San Gallo, che permette di ospitare fino a 26 persone grazie alla presenza di 10 camere ognuna dotata di bagno privato a Casa San Grato, con le sue 8 camere dotate ciascuna di bagno interno e il forno a legna in cui sfornare pizze, o ancora Casa Clara, realizzata su due piani con tre camere da letto, quattro bagni e una Spa privata con mini-piscina idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale e bagno turco.