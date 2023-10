Teorema Vacanze, le proposte per le festività online sulla piattaforma

Teorema Vacanze spinge sull’acceleratore delle prenotazioni di Natale e Capodanno.

A partire da domani saranno disponibili sulla piattaforma Teorema Vacanze proposte di viaggi e soggiorni per le festività a tariffe competitive.

“Contiamo di chiudere l’anno raggiungendo il budget preventivato di 10 milioni di fatturato. A fronte di una diminuzione questa estate del numero di passeggeri, dovuto al calo di vendite per Spagna e Grecia, abbiamo registrato un valore medio più alto nelle pratiche, grazie non solo all’aumento delle prenotazioni di lungo raggio, ma anche dei tour. Per quanto riguarda le imminenti festività, abbiamo preso impegni in termini di volato, camere e tour per offrire disponibilità e continuità di prodotto al mercato, ma in modo misurato tenendo conto dell’attuale situazione” ha commentato Luigi Deli (nella foto), ceo & founder del Gruppo Volonline.



Grazie alla multicanalità del gruppo, Teorema Vacanze non ha avuto problemi di invenduto su Spagna e Grecia, riscontrando invece un forte incremento per destinazioni di lungo raggio e di medio come l’Egitto, ma soprattutto anche in termini di viaggi culturali: due pratiche su 5 sono state per la classica crociera sul Nilo o su soggiorno al Cairo abbinato alla crociera.



“Oggi a fronte del calo del Medio Oriente e dell’Egitto, stiamo riscontrando una ripresa nelle prenotazioni soprattutto per pratiche importanti. Come previsto, i clienti si stanno orientando sul lungo raggio, Stati Uniti e Caraibi, Oceano Indiano con Maldive, Mauritius e Zanzibar. Bene anche gli Emirati Arabi, con Dubai e Oman” ha aggiunto Luca Frolino, responsabile booking Teorema Vacanze.