Windstar Cruises, rimandato alla fine del prossimo anno l’itinerario mediorientale

Avranno inizio a dicembre 2023 e rimarranno disponibile sino all’aprile 2024 i nuovi itinerari di Windstar Cruises nel Mediterraneo, prenotabili a partire dal 6 novembre.

Anche in questo caso si tratta di una modifica di viaggio, dal momento che la nave era originariamente programmata per navigare in Medio Oriente. “Abbiamo rinviato il lancio in quella regione per iniziare a novembre 2024 - ha dichiarato il presidente di Windstar Cruises, Christopher Prelog -. Con una nave nel Mediterraneo abbiamo l'opportunità di offrire agli ospiti una stagione invernale leggendaria in Europa. Le nostre unità di piccole dimensioni e l'atmosfera intima offrono un modo veramente unico per godersi il comfort e il lusso informale per cui Windstar è famosa".



Scali ed esperienze

La nave farà scalo, tra gli altri porti, anche a Barcellona, Nizza, Livorno, Marsiglia e Civitavecchia.

Windstar Cruises programmerà 16 crociere da Roma a Barcellona (o viceversa), e anche un itinerario di 8 notti da Roma ad Atene, con visite alla Costiera Amalfitana e in Grecia. Una crociera davvero speciale sarà quella natalizia, che può essere prenotata come viaggio di 8 o 9 giorni, arrivando così a includere la vigilia di Capodanno.



I viaggiatori potranno, tra l’altro, visitare i mercatini natalizi e fare pattinaggio su ghiaccio a Nizza, in Francia; partecipare a escursioni al Vaticano, alla Basilica di San Pietro e alla Fontana di Trevi a Roma durante le festività, oppure assistere allo spettacolare Light Festival di Firenze. Ci sarà la possibilità di trascorrere la vigilia e il giorno di Natale a Roma; festeggiare il Capodanno a Barcellona; passare il giorno di San Valentino a Nizza, oppure godersi le celebrazioni di Carnevale in Spagna e Italia alla fine di febbraio.