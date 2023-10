King Holidays conferma gli impegni sull’Egitto

King Holidays conferma gli impegni in Egitto. Il tour operator assicura l’operatività degli itinerari organizzati nella destinazione, aggiungendo nuove proposte alla programmazione autunnale.

“La destinazione è regolarmente accessibile – precisa Barbara Cipolloni, product manager King Holidays (nella foto) – non esistono provvedimenti di sconsiglio sulle aree a vocazione turistica. Abbiamo potenziato ulteriormente l’assistenza del nostro personale in loco e siamo a disposizione delle agenzie di viaggi per fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti in partenza o a coloro che desiderano prenotare”. La programmazione, aggiunge Cipolloni, “è realizzata in collaborazione con partner locali storicamente specializzati nell’accoglienza della clientela italiana e, in quanto attori protagonisti del mercato turistico, riteniamo un dovere essere solidali e non fare mancare il nostro appoggio ai tanti lavoratori che vivono di turismo, nella speranza che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile”.



Confermato quindi Magico Egitto, che combina la tradizionale navigazione sul Nilo da Luxor ad Aswan con un soggiorno al Cairo, garantendo, tra i vantaggi, volo da Roma a Luxor in andata; collegamenti di linea da Aswan al Cairo e dal Cairo a Roma; crociera 5 stelle lusso a bordo della Royal Olivia Signature; e sistemazione in hotel 5 stelle al Cairo.



L’itinerario prevede l’accompagnamento di egittologi specializzati e da assistenti e tocca tutti i grandi classici dell’antico Egitto.