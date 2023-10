Mistero sul futuro di Siramani. Il sito internet non è raggiungibile e al numero telefonico un disco registrato lascia l’utente in attesa del primo operatore disponibile. Senza esito.

Dopo il passaggio delle quote di maggioranza dell’operatore torinese dalle mani dell’amministratore unico Alessandro Ragusa a quelle di non meglio identificati nuovi investitori dallo scorso 1 ottobre, è silenzio sul futuro dell’operatore.



In una lettera aperta al mondo del trade, Ragusa aveva rassicurato i colleghi sul fatto che “a livello operativo e commerciale, non cambia assolutamente nulla. Si tratta esclusivamente di un classico ‘cambio al vertice’ dal punto di vista amministrativo. A breve – scriveva Ragusa -, per il tramite della direzione vendite e dei vostri sales di riferimento, avrete ulteriori indicazioni sulla programmazione 2023/2024. La mia permanenza in Siramani, in qualità di amministratore unico, termina con la piena consapevolezza di lasciare ai nuovi amministratori un team di validi professionisti ed un progetto che, sono certo, crescerà sempre più”.



Da allora, solo silenzio. Raggiunto telefonicamente da TTG Italia, il sales & marketing manager Gianluca Propoli ha preferito non rilasciare dichiarazioni. I.C.