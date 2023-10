Facebook e Instagram, a novembre arriva l'abbonamento senza pubblicità: i costi e le tempistiche

Arriva la rivoluzione per Facebook e Instagram: approda in Europa infatti l'abbonamento senza pubblicità. In altri termini, gli utenti dell'Ue, pagando una somma mensile, potranno scrollare la propria timeline senza imbattersi nei post degli inserzionisti.

La decisione, come precisa sky.it, arriva per ottemperare le normative europee sull'ecosistema digitale, che sono in costante evoluzione.



La decisione, ventilata già diverse volte negli ultimi tempi, ora è ufficiale, dal momento che è stata annunciata dalla stessa Meta, ovvero la 'casa madre' dei due social network (e di whatsapp). Il costo sarà di 9,99 euro al mese per la versione web e di 12,99 per le versioni Android e iOS. In un primo momento l'abbonamento sarà valido per tutti gli account collegati al Centro gestione account dell'utente. Ma da marzo per ogni ulteriore account inserito nel Centro gestione (a cui si voglia estendere l'abbonamento) avrà un costo di 6 euro al mese per la versione web e di 8 euro al mese per quella Android e iOS.



L'abbonamento debutterà a novembre. Ora bisognerà capire quali effetti avrà questa formula sui post sponsorizzati e dunque sulle inserzioni degli investitori.



Resterà comunque disponibile la versione gratuita di entrambi i social.