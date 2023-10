Viaggialdo: accordo con Msc Crociere per i pacchetti nave più servizi

Viaggialdo sigla un accordo con Msc Crociere per la vendita di pacchetti volti ad abbinare il prodotto nave di Msc con i propri servizi tra cui, in primis, stop over e tour a destinazione.

La programmazione congiunta include cinque itinerari con 11 navi operative che abbracciano la stagione invernale 2023-2024 e l’estate 2024. “Siamo orgogliosi di questa partnership con un colosso come Msc Crociere, in quanto ci permette di proporre alle nostre agenzie una serie di combinati, anche inusuali, con la certezza di offrire un servizio sempre di alto livello ma al giusto prezzo”, commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo.



Infine, al di là delle crociere, Viaggialdo arriva sul mercato con una programmazione disegnata fino a ottobre 2024 già prenotabile dove a spiccare tra le destinazioni protagoniste vi sono la Giordania e la Turchia con voli disponibili da tutta Italia. G. G.